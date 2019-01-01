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رابيو يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه ليوفنتوس

الإثنين 01 يوليو 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابيو يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه ليوفنتوس


وكالات / سما /

يخضع حاليًا الفرنسي أدريان رابيو للكشف الطبي في نادييوفنتوس الإيطالي، تمهيدًا للإعلان عن ضمه بشكل رسمي.

وكان الدولي الفرنسي أدريان رابيو صاحب 24 عامًا قد رحل عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

وارتبط اسم أدريان رابيو منذ منتصف موسم 2018 / 2019، وحتى بداية الميركاتو الصيفي بالانتقال للعب في فريق برشلونة الإسباني، بل توصل البلاوجرانا لاتفاق مبدئي مع اللاعب.

ولكن تغير الوضع 180 درجة، وانسحب نادي برشلونة من الصفقة بسبب والدته والتي هي في نفس الوقت وكيل أعماله، وبعدها دخل نادي يوفنتوس في الصفقة، والآن سيلعن عن انضمام اللاعب بشكل رسمي مساء اليوم.

وقامت صفحة نادي يوفنتوس الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بنشر فيديو لأدريان رابيو، وهو يزور قاعة “JMedical” من أجل الخضوع للكشف الطبي، وبعدها يتم الإعلان عن الصفقة.

الجدير بالذكر أن أدريان رابيو كان قد وصل لمدينة تورينو مساء أمس الأحد، للتوقيع بشكل رسمي مع يوفنتوس.

#أدريان رابيو #يوفنتوس

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