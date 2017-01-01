8 دوافع تحرك صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

وكالات / سما /

أُطلق عليها صفقة القرن عندما فاجأ نيمار الجميع وقرر فسخ تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2017 والانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو جعلت البرازيلي اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

بعد عامين فقط يمكن للآية أن تنقلب ولكن بنفس المسمى يمكننا إطلاق لقب صفقة القرن على عودة البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا إلى برشلونة مجدداً، بالتأكيد الأمر إذا تم وحدث ولن يكون عادياً .

يبدو وأن آلام هدف البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الإنجليزي والذي أطاح ببرشلونة خارج دوري أبطال أوروبا والهزيمة المهينة برباعية نظيفة ستعيش طويلاً داخل النادي الكتالوني خصوصاً وأنها جاءت بعد عام واحد فقط من كارثة الخروج أمام روما الإيطالي بهدف مانولاس الشهير.

بدأ سوق الانتقالات وكالعادة اسم برشلونة يتصدر الصحف العالمية يومياً، النادي الكتالوني الذي يعد من أكبر وأفضل الأندية عالمياً خصوصاً في القرن الحديث يريد وبقوة تدعيم صفوفه مجدداً من أجل لقب دوري الأبطال الذي يتحول كل مرة لكابوس يهز كيان النادي.

نيمار نجح في 2017 بخطف الأنظار عندما تصدر اسمه سوق الانتقالات وقتها ورحيله عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، اليوم في 2019 يحدث الأمر نفسه ولكن في الاتجاه المعاكس وعودة اللاعب للنادي الكتالوني مجدداً.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية التي تصدر من إقليم كتالونيا، أعدت تقريراً عن نيمار والدوافع التي تحرك صفقة عودته إلى برشلونة مرة أخرى بعد عامين فقط من رحيله.

نيمار يريد العودة إلى برشلونة من أجل إعادة صورته وهيبته

نيمار عاش فترة سيئة للغاية منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان، لم ينافس على البطولات التي سعى إليها وكان يستهدفها مثل دوري أبطال أوروبا، أيضاً ابتعد عن الجوائز الفردية مثل الكرة الذهبية والحذاء الذهبي.

ومع البرازيل أيضاً الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم كان صدمة كبيرة لنيمار كان يعتمد على هذه البطولة بشكل كبير من أجل تحقيق أهدافه وأحلامه.

كثرة إصابات نيمار بعد رحيله عن برشلونة كانت سبباً رئيسياً في الفترة السيئة التي عاشها، اهتزت صورته بشكل كبير في عالم كرة القدم منذ رحيله إلى باريس سان جيرمان.

نيمار يريد العودة للمكان الذي شعر بالحب فيه

نيمار يريد العودة إلى الكامب نو وغرفة خلع الملابس هناك شعر كثيراً بأنه شخص محبوباً كانت لديه علاقات جيدة بحميع اللاعبين مثل ميسي، سواريز، راكيتيتش، بيكيه، رافينيا وتير شتيجن.

نيمار يريد العودة للعب مع ميسي وسواريز

في الفترة الأخيرة وتحديداً منذ رحيله عن إلى باريس سان جيرمان، لم تنقطع علاقة نيمار بلاعبي برشلونة هو في تواصل دائم مع اللاعبين هناك حتى الآن.

خصوصاً ميسي وسواريز، نيمار يريد العودة واللعب مع هذا الثنائي تكوين MSN مجدداً هدف للبرازيلي حيث كانت أفضل لحظات مسيرته.

أسرة نيمار تريد العودة إلى برشلونة

أسرة نيمار والبيئة المحيطة بها تريد العودة إلى برشلونة، لم يكن العيش في باريس أمراً سهلاً هى مدينة تختلف تماماً عن كتالونيا، وجميع أفراد أسرته يريدون العودة.

ريال مدريد ليس الهدف الأول لنيمار

نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان الأمر أصبح واقعياً الآن وحقيقي، البرازيلي يستهدف العودة إلى إسبانيا ولكن عن طريق برشلونة مجدداً.

برشلونة هو هدف وخيار نيمار الأول ولكنه لن يمانع الانتقال إلى ريال مدريد إذا تم إغلاق عليه باب العودة إلى النادي الكتالوني.

تأثير نيمار على فريق برشلونة



اسم كبير ولاعب رائع، أعتقد لا يوجد خلاف على نيمار وإمكانياته الكبيرة، هو لاعب قادر على الإضافة في أى مكان خصوصاً إذا عاد ولعب مع ميسي مرة أخرى.

فريق برشلونة الحالي مضجج بالأسماء الكبيرة ميسي، سواريز، كوتينيو، ديمبيلي، أرتور وغيرهم إذا انضم إليهم نيمار وجريزمان سيكون أمراً رائعاً.

تأثير نيمار الإيجابي على اقتصاد برشلونة

نيمار لاعب ناجح جداً على هذا المستوى، ناجح في لفت الأنظار إليه له معشوقين في كل مكان، هو فتى البرازيل الأول، صفقة نيمار بعيداً عن كونها فنية رائعة لأى فريق هى أيضاً إقتصادية من الدرجة العليا.

نيمار لاعب “ميديا” لاعب يحبه الإعلام ودائماً ينتظر ما الذي سيفعله من ردور أفعال وغيرها، الأمر الذي يجلب الكثير من الأموال في هذه الفترة من كرة القدم.

لقب دوري أبطال أوروبا

أخر لقب دوري أبطال أوروبا توج به برشلونة كان بقيادة ميسي، سواريز ونيمار في 2015 ضد يوفنتوس، ومنذ وقتها تحدث كوارث كلما اقترب من النادي الكتالوني من اللقب.

بالتأكيد اسم نيمار وإضافته الفنية سوف تكون عامل لعودة برشلونة والمنافسة على اللقب المفقود من جديد.