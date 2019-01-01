  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع في عدد حالات العلاج النفسي بغلاف غزة

الإثنين 01 يوليو 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع في عدد حالات العلاج النفسي بغلاف غزة


القدس المحتلة / سما /

رتفعت نسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين يتقدمون لتلقي العلاج النفسي، في منطقة غلاف غزة، بسبب جولات التصعيد منذ بداية العام الجاري. 

وقالت القناة الـ13 العبرية، في تقرير لها، نشرته مساء أمس الأحد، أن هناك ارتفاع كبير بنسبة المتقدمين لتلقي العلاج النفسي بالغلاف، خصوصا في "سديريوت" و"أشكول".

وأضافت القناة، أنه وبعد 11 جولة تصعيد، اندلعت منذ بداية العام، ارتفعت نسبة المتقدمين لتلقي العلاج النفسي، من سكان مستوطنات الغلاف، بشكل كبير جدا.

ولفتت القناة العبرية، الى أن جزء كبير من هؤلاء السكان، يتم علاجهم بواسطة العقاقير، ويتعاطون الحبوب المهدئة، لتساعدهم على التخلص من الخوف.

وأشارت القناة العبرية، الى أن عدد الخبراء والأطباء النفسيين بالغلاف قليل، ولا يكفي لتقديم العلاجات لهذه الأعداد الهائلة من المتقدمين لتلقي العلاج النفسي.

الأكثر قراءة اليوم

تفاهمات الهدوء تدخل مرحلة جديدة: بدء خطوات بناء مستشفى ضخم بالقرب من ايرز

موقع عبري: لهذه الاسباب.. حماس لن تتخلى عن البالونات الحارقة

نتنياهو: قد نضطر إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد غزة

اشتيه: سنبدأ بسلسلة إجراءات قريبا لترتيب البيت الداخلي

يديعوت: واقعية السنوار منعت جولة قتال جديدة في غزة

تنويه هام للمستفيدين من المنحة القطرية (100)دولار

اسعار الوقود خلال تموز

الأخبار الرئيسية

غانتس : سياسة نتنياهو أدت إلى تآكل الردع في قطاع غزة

اشرف غانم

اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له

هدوء غزة الهش ينتظر تدخّل الوسطاء "غير مضمون النتائج"

20190701012019

هجومان جويان إسرائيليان على دمشق وحمص يخلفان 4 شهداء

فريدمان

بالفيديو.. سفير واشنطن يفتتح الجزء الاخير من النفق الاستيطاني بالقدس.. والاردن تحذر