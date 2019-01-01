ارتفاع في عدد حالات العلاج النفسي بغلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

رتفعت نسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين يتقدمون لتلقي العلاج النفسي، في منطقة غلاف غزة، بسبب جولات التصعيد منذ بداية العام الجاري.

وقالت القناة الـ13 العبرية، في تقرير لها، نشرته مساء أمس الأحد، أن هناك ارتفاع كبير بنسبة المتقدمين لتلقي العلاج النفسي بالغلاف، خصوصا في "سديريوت" و"أشكول".

وأضافت القناة، أنه وبعد 11 جولة تصعيد، اندلعت منذ بداية العام، ارتفعت نسبة المتقدمين لتلقي العلاج النفسي، من سكان مستوطنات الغلاف، بشكل كبير جدا.

ولفتت القناة العبرية، الى أن جزء كبير من هؤلاء السكان، يتم علاجهم بواسطة العقاقير، ويتعاطون الحبوب المهدئة، لتساعدهم على التخلص من الخوف.

وأشارت القناة العبرية، الى أن عدد الخبراء والأطباء النفسيين بالغلاف قليل، ولا يكفي لتقديم العلاجات لهذه الأعداد الهائلة من المتقدمين لتلقي العلاج النفسي.