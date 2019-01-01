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اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له

الإثنين 01 يوليو 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له


وكالات

قال أشرف غانم رجل الأعمال الفلسطيني الذي شارك في مؤتمر البحرين الإقتصادي الاثنين، إنّ المخابرات الفلسطينية طاردته، فهرب منهم ولجأ إلى إسرائيل.

وأضاف غانم خلال مقابلة له مع إذاعة "كان" العبرية، أنّ الحكومة لا تريد له العودة إلى منزله، ومخابرات السلطة  تطارده لاعتقاله.

وأوضح، " يوم الجمعة الساعة العاشرة ليلاً، أتت عناصر من المخابرات، بأكثر ممن 50 شخص، وهاجموا المنزل، وأخذوا كل شيء خاص بي"، مشيراً أنّ "ضابط المخابرات قال له سلم حالك عشان مؤتمر البحرين".

و زعم  أنّ "الضربات ما زالت متواجدة في جسده، وخرج بصعوبة من الضفة لإسرائيل، دون أي تصريح، ولا هوية، ولا يستطيع التحرك لأنه لا يمتلك الأموال بهذه الفترة".

ووصف غانم السلطة الفلسطينية بـ "الإرهابية"، والكاذبة وأنها لا تريد سلام مع اسرائيل، بل تريد الدم، مشدداُ على أنّ حركة فتح هددته بالقتل على حد زعمه .

#اشرف غانم

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