ميلان يستهدف التعاقد مع مودريتش

وكالات / سما /

في مفاجأة جديدة من الصحفي الإيطالي مومبلانو، وفي مقابلة تلفزيونية تكهن بأن ميلان سيكون وجهة لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش هذا الصيف.

لاعب الوسط الكرواتي توج بجائزة الأفضل في العالم في عام 2018 بعد قيادة منتخب بلاده للوصول إلى نهائي كأس العالم بالإضافة لحصوله مع ريال مدريد على ثالث لقب دوري أبطال أوروبا على التوالي.

وفي الموسم الماضي لم يظهر مودريتش بالمستوى المطلوب نظراً لتراجع مستوى ريال مدريد في المجمل منذ رحيل كريستيانو رونالدو والمدرب زين الدين زيدان قبل عودة الأخير مجدداً خلال الموسم.

وقد تكون الصفقة بعيدة عن الحدوث ولكن مومبلانو سبق وأن كان أول من أكد أن كريستيانو رونالدو سينتقل إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي، ومن يدري ربما تصيب تكهناته مجدداً هذا الموسم.

ومن غير المرجح أن تتجاوز قيمة مودريتش مبلغ 30 مليون يورو، وذلك لكبر سن اللاعب بالإضافة لصعوبة توفير مبلغ أكب رمن قبل ميلان.