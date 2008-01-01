جوارديولا: استطعت نقل أفكار برشلونة إلى ألمانيا وإنجلترا

وكالات / سما /

رد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على المشككين الذين قللوا من قدرته وأفكاره التدريبية قبل عدة أعوام ، بعد النجاح الذي حققه خارج “عباءة” برشلونة ، والحديث هنا عن بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وتحدث جوارديولا اليوم في تصريح لشبكة “ارا” الإسبانية ، وقال “من الجيد رؤية الناس وهي تقول أنهم لم يروا مثل هذه الطريقة في إنجلترا أو ألمانيا ، جميعنا نمتلك الغرور وأنا متحمس للغاية كي أكون ضمن الفرق الكبرى في جميع الأوقات في إنجلترا”.

وأضاف “لقد فزت في الجدال مع الذين قالوا أني لا تستطيع اللعب بطريقة برشلونة في ألمانيا وإنجلترا ، لقد سيطرت مع لاعبين مثل سيلفا وستيرلينج وأجويرو وبيرناردو على اللعب وطبقنا الضغط على الكرة والخروج بها ، هذه نفس الأفكار التي لعبت بها مع برشلونة”.

وعاد بيب بالزمن إلى حقبته مع برشلونة ، بقوله “أنا ممتن لخوان لابورتا ، لم أكن أقبل اقتراح تدريب الفريق لو كان لدي شك بأن الأمور لن تسير على ما يرام”.

وصنع بيب جوارديولا حقبة تاريخية مع برشلونة حقق بها السداسية في عام 2009 والخماسية في عام 2011 ، وانتهت فترته من 2008 حتى 2012 بالتتويج بـ 14 لقباً.

وفي عام 2013 قاد بايرن ميونخ الألماني حتى عام 2016 وفاز معه بسبعة ألقاب ، ومن ثم ستة ألقاب مع مانشستر سيتي من 2016 حتى 2019.