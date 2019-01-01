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وكالة استخبارات غربية ترجح إصابة ميركل بـ"مشكلة عصبية"

الإثنين 01 يوليو 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة استخبارات غربية ترجح إصابة ميركل بـ"مشكلة عصبية"


وكالات

قالت وكالة استخبارات غربية، أمس الأحد، بحسب تقرير لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إنها ترجح إصابة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل (64 عاما)، بـ"مشكلة عصبية".

ويأتي ذلك في أعقاب إصابة ميركل بنوبتي ارتجاف خلال مناسبتين رسميتين خلال حزيران/ يونيو الماضي.

ونقلت "تايمز" عن صحيفة "بيلد"، الأكثر مبيعًا في ألمانيا، أن أجهزة استخبارات أجنبية (لم تسمها) تحاول الوصول إلى سجلات ميركل الطبية، التي يُعتقد أنه متحفظ عليها في منشأة طبية عسكرية آمنة.

وأضافت أن "جهاز استخبارات غربي بارز متأكد من أن المستشارة الألمانية تعاني من مشكلة عصبية".

وبينما لم توضح "بيلد" المقصود تحديدًا بمصطلح "المشكلة العصبية"، قالت "تايمز" إنه يمكن استخدامه للإشارة إلى مجموعة من أمراض الارتجاف، وصولًا إلى مرض "باركنسون" (الشلل الرعاش).

وتصر ميركل، التي حضرت قمة مجموعة العشرين في اليابان، الجمعة، على أنها في صحة جيدة، رغم أنها شوهدت خلال حفل رسمي، الخميس الماضي، وهي تمسك بذراعيها في محاولة فاشلة لمنع نفسها من الارتجاف.

وقبلها بثمانية أيام، عانت ميركل من نوبة ارتجاف شديدة، عندما كانت بجوار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته لبرلين.

وقالت ميركل لصحافيين: "ليس لدي أي شيء خاص للإبلاغ عنه، لكنني بخير".

وأرجعت، في وقت سابق، سبب ارتجافها إلى ارتفاع درجات الحرارة، ونقص نسبة الماء في جسدها.

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