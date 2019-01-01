بدران : اندلاع شرارة انتفاضة جديدة مسألة وقت

غزة / سما /

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، إن ما يجري في العيساوية مؤخرًا وما سبقها في مناطق أخرى يؤكد أن المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس مسألة وقت.

وبين في تصريح صحفي، أن كل مبررات المواجهة قائمة وتتصاعد يومًا بعد يوم. مشيرًا إلى أن انتفاضة الأقصى كانت شرارتها يوم دنّس شارون ساحات الأقصى، وحينها فاجأ الشعب الفلسطيني العالم كله بانتفاضة غير مسبوقة.

واعتبر أن من بين تلك الأسباب، مشاركة ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال في حفر نفق في القدس، وهو ما وصفه بأنه "سلوك وقح يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية ويضع المتظومة الدولية وقوانينها على المحك".

وأضاف "هذا فعل إجرامي يؤكد الموقف الأميركي المتطابق كليًا مع الاحتلال".

وتابع "إن هذه العنجهية والاستخفاف يتحمل مسؤوليتها أيضًا كل الأطراف التي شاركت في مؤتمر البحرين والتي تجاوبت مع الخطة الأميركية لصفقة القرن".

وأكد على أن هذه الأفعال لن تضعف ولن تثني الفلسطينيين عن مواصلة المقاومة حتى تحقيق أهدافها في التحرير والعودة.