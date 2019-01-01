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الاحتلال ينقل جميع أسرى عسقلان إلى سجون أخرى

الإثنين 01 يوليو 2019 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، نقلت صباح اليوم الإثنين، جميع الأسرى القابعين في سجن عسقلان إلى سجون أخرى.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن نقل كافة أسرى عسقلان والبالغ عددهم 47 أسيرا بشكل تعسفي الى سجون أخرى، يأتي كنوع من أنواع العقاب الجماعي للمعتقلين.

وكان أسرى معتقل "عسقلان" قد اعلنوا منتصف الشهر المنصرم إضرابهم المفتوح عن الطعام استمر ليوم واحد للمطالبة بوقف الاقتحامات المسلّحة والتفتيشات الليلية بحقهم، وتجهيز مطبخ في القسم، ورفع العقوبات المالية، ومتابعة قضايا علاج عدد من الأسرى المرضى، وإعادة ممثل الأسرى ناصر أبو حميد من معتقل "نفحة" إلى معتقل "عسقلان".

يذكر بأن أسرى عسقلان يتعرضون لإجراءات تنكيلية تصاعدت مع نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.

#الاحتلال

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