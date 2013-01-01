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14 فلسطينية من الداخل قتلن العام الماضي

الإثنين 01 يوليو 2019 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
14 فلسطينية من الداخل قتلن العام الماضي


القدس المحتلة / سما /

 أظهر تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أنّ جرائم قتل النساء الفلسطينيات داخل الخط الأخضر على يد أقاربهن، أسفرت العام الماضي عن مقتل 14 امرأة.

وبحسب الصحيفة، فإن سيدة واحدة منهن قتلت على يد زوجها، و13 قتلن على يد أفراد من الأسرة دون أن يتم اعتقال القاتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النساء العربيات يتعرضن للعنف والقتل دون أي محاسبة، مبيّنة أن غالبية القضايا سُجّلت ضد مجهول، ولم تغلق الشرطة التحقيق فيها رغم أنها مفتوحة منذ سنوات، في ظل تستر العائلات على القتلة بحجج كثيرة منها "شرف العائلة".

وبينت أنه منذ عام 1987 حين قتلت 8 نساء فلسطينيات داخل الخط الأخضر، لم تتغيّر الأرقام، حيث قتلن 17 سيدة في عام 2013، من بينهن واحدة قتلت على يد زوجها والأخريات على يد أقاربهن.

وقال مصدر بالشرطة الإسرائيلية للصحيفة إن "قضايا القتل تبقى دائمًا على الرف، ويكون الاستجواب فيها بطيئًا، وربما يستمر لوقت طويل".

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