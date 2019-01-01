اسعار الوقود خلال تموز

رام الله / سما /
اعلنت الهيئة العامة للبترول عن اسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تموز.
وقالت الوزارة ان اسعار بيع المحروقات للمستهلك ستكون اعتبارا من الاول من تموز 2019 كما يلي:
بنزين 95 - 6.15 شيقل
بنزين 98 ---- 6.87 شيقل
سولار ----- 4.94 شيقل
كاز -------- 4.94 شيقل
اما اسعار الغاز فستكون على النحو التالي:
اسطوانة 2.5 كغم ------13 شيقل
اسطوانة 5 كغم -----25 شيقل
اسطوانة 12 كغم -----59 شيقل
اسطوانة 48 كغم -----236 شيقل
لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات ----- 2.54
كغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات ------4.46
واشارت الى ان خدمة توصيل الاسطوانة الى المنزل شيقلين فقط.