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اسعار الوقود خلال تموز

الإثنين 01 يوليو 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الوقود خلال تموز


رام الله / سما /

 اعلنت الهيئة العامة للبترول عن اسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تموز.

وقالت الوزارة ان اسعار بيع المحروقات للمستهلك ستكون اعتبارا من الاول من تموز 2019 كما يلي:

بنزين 95 - 6.15 شيقل

بنزين 98 ---- 6.87 شيقل

سولار ----- 4.94 شيقل

كاز -------- 4.94 شيقل

اما اسعار الغاز فستكون على النحو التالي:

اسطوانة 2.5 كغم ------13 شيقل

اسطوانة 5 كغم -----25 شيقل

اسطوانة 12 كغم -----59 شيقل

اسطوانة 48 كغم -----236 شيقل

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات ----- 2.54

كغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات ------4.46

واشارت الى ان خدمة توصيل الاسطوانة الى المنزل شيقلين فقط.

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اسعار الوقود خلال تموز

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