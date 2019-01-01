اسعار الوقود خلال تموز

رام الله / سما /

اعلنت الهيئة العامة للبترول عن اسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تموز.

وقالت الوزارة ان اسعار بيع المحروقات للمستهلك ستكون اعتبارا من الاول من تموز 2019 كما يلي:

بنزين 95 - 6.15 شيقل

بنزين 98 ---- 6.87 شيقل

سولار ----- 4.94 شيقل

كاز -------- 4.94 شيقل

اما اسعار الغاز فستكون على النحو التالي:

اسطوانة 2.5 كغم ------13 شيقل

اسطوانة 5 كغم -----25 شيقل

اسطوانة 12 كغم -----59 شيقل

اسطوانة 48 كغم -----236 شيقل

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات ----- 2.54

كغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات ------4.46

واشارت الى ان خدمة توصيل الاسطوانة الى المنزل شيقلين فقط.