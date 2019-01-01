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"الوقائي" يضبط مشتلا للمارجوانا المخدرة في الخليل

الأحد 30 يونيو 2019 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الوقائي" يضبط مشتلا للمارجوانا المخدرة في الخليل


الخليل / سما /

 أفاد جهاز الامن الوقائي في بيان مساء اليوم الاحد انه الجهاز ضبط مشتلا لزراعة المارجوانا المخدرة في احدى بلدات محافظة الخليل.

ووفقا للبيان فقد تمت معاينة الموقع من قبل الجهاز، وبالتنسيق مع النيابة العامة، تم ضبطه وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك باسناد قوة من الامن الوطني حيث تم تفتيش المكان الذي كان مخفيا في موقع منشار للحجر.

واوضح انه تم ضبطت 1500 شتلة جاهزة للقطف والترويج، وتم توقيف أربعة أشخاص تواجدوا في المكان، وجاري تحويل المضبوطات الى جهة الاختصاص في الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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