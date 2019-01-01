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الرئاسة تصدر بيان هام بخصوص مدينة القدس

الأحد 30 يونيو 2019 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تصدر بيان هام بخصوص مدينة القدس


رام الله / سما /

 حذرت الرئاسة، من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب جراء استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تم الكشف عنها اليوم والممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الرئاسة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن السيد الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته بالتواصل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، من أجل التحرك لمواجهة هذه الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة التي تتصادم مع القانون الدولي، ومع الحقوق الوطنية والعربية للفلسطينيين والمسلمين.

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