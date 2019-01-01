اسعار الوقود خلال تموز

رام الله / سما /

اعلنت الهيئة العامة للبترول عن اسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تموز.

وقالت الوزارة ان اسعار بيع المحروقات للمستهلك ستكون اعتبارا من يوم غد الاول من تموز 2019 كما يلي:

بنزين 95 - 6.15 شيقل

بنزين 98 ---- 6.87 شيقل

سولار ----- 4.94 شيقل

كاز -------- 4.94 شيقل

اما اسعار الغاز فستكون على النحو التالي:

اسطوانة 2.5 كغم ------13 شيقل

اسطوانة 5 كغم -----25 شيقل

اسطوانة 12 كغم -----59 شيقل

اسطوانة 48 كغم -----236 شيقل

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات ----- 2.54

كغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات ------4.46

واشارت الى ان خدمة توصيل الاسطوانة الى المنزل شيقلين فقط.