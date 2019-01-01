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تنويه هام لطلبة الثانوية العامة الجدد في فلسطين

الأحد 30 يونيو 2019 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام لطلبة الثانوية العامة الجدد في فلسطين


غزة / سما /

 أكد مدير عام الاشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة، محمود مطر، أنه لم يصدر عن الوزارة أي وثيقة تتعلق بتغيير المنهاج التعليمي لمرحلة الثانوية العامة " التوجيهي" في فلسطين.

وأوضح مطر في تصريحات صحفية، أن هناك طبعة جديدة من الكتب الدراسية، ربما تحتوي على تعديلات قد تكون بسيطة أو جوهرية، تستوجب سحب الكتب القديمة.

وقال مطر إن الوزارة ارتأت ان يتم الاحتفاظ بالنسخة القديمة من المنهاج، حتى تصل النسخة الجديدة و الاطلاع عليها، و التأكد من طبيعة التغيير و ما اذا كانت الكتب القديمة تتناسب مع الجديدة أم لا.

وبشأن ما أشيع عن تقسيم السنة الدراسية لفصليين دراسيين، أكد مطر بأنه لا يوجد معلومات رسمية حول هذا الموضوع، و ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وكان العديد من النشطاء و المواطنين قد تداولوا خلال الأيام الماضية اخباراً تتعلق بتغيير المنهاج التعليمي لمرحلة الثانوية العامة، التوجيهي الجدد، ما أثار حالة من البلبلة و القلق في صفوف هؤلاء الطلبة الذين بدأ معظمهم بالانتساب لمراكز الدروس الخاصة في المواد الدراسية المختلفة.

اضافة ذلك تداول النشطاء خبراً مفاده بأن السنة الدراسية العام المقبل ستكون بالنظام الفصلي، أي أن السنة ستنقسم الى فصلين دراسيين يتم في كل فصل تقديم امتحانات في المواد التي تم دراستها و احتساب درجاتها في نهاية العام.

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