تعليمات من بلدية غزة للباعة المتجولين وتحذير من عدم إتباعها

غزة / سما/

أصدرت بلدية غزة اليوم الأحد، تعليمات هامة للبائعين المتجولين الذين يستخدمون مكبرات الصوت خلال تجوالهم في الشوارع العامة وبين منازل المواطنين خصوصًا.

ودعت البلدية، وفق إعلانها الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كافة الباعة المتجولين إلى ضرورة خفض صوت المكبرات وعدم استخدامها في وقت ما قبل الـ 10 صباحاً وما بعد 10 ليلاً.

وحذرت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات السابقة، بالتنسيق مع شرطة غزة.

ونوهت إلى أن من يرغب بتقديم أية شكاوى، عليه بالاتصال على رقم المعلومات والشكاوى في البلدية وهو 115.

جاءت تلك التعليمات، من باب تعزيز العلاقة بين البلدية والمواطن، والحرص على تلبية احتياجات المواطنين من خدمات تمس حياتهم اليومية.

وزاد في الفترة الأخيرة، استخدام الباعة المتجولين لمكبرات الصوت، مما أثار غضب المواطنين وجعلهم يشكون من ذلك، نظرًا لتعايشهم معظم الوقت مع حالة ازعاج شديدة.