اشتيه: اسرائيل تنوي مصادرة أجزاء من الضفة ويحذر من استمرار ازمة المقاصة

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية، في رام الله، اليوم الأحد، وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول.

وبحث رئيس الوزراء مع الوزير البريطاني سبل تعزيز التعاون، وناقشا آخر التطورات السياسية.

وقال اشتية: "إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها ولم تحترمها، ويوميا تقتحم المناطق الفلسطينية، وتعتقل الفلسطينيين وتصادر ممتلكاتهم وتهدم منازلهم، وكان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس من منزله فجر اليوم".

وأضاف رئيس الوزراء: "نطالب اسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية كاملة دون اي اقتطاعات؛ الأمر الذي اذا ما استمر سيؤدي الى أزمة حقيقية، ولن نقبل باستمرار الوضع الراهن".

وتابع اشتية: "اسرائيل تنوي مصادرة أجزاء من الضفة الغربية، بهدف القضاء على حل الدولتين، ونطالب الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، كرد على ذلك".