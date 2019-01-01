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شباب بلاطة وخدمات رفح يتعادلان في ذهاب نهائي كأس فلسطين

الأحد 30 يونيو 2019 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب بلاطة وخدمات رفح يتعادلان في ذهاب نهائي كأس فلسطين


غزة / سما /

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة ذهاب نهائي كأس فلسطين بين خدمات رفح وضيفه مركز شباب بلاطة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاحد على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة.

واحتكم الفريقان للتعادل، حيث كان مركز بلاطة البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجم خالد سالم عند الدقيقة 32 من زمن المباراة، قبل أن يتمكن اللاعب     معتز النحال من تعديل النتيجة عند الدقيقة 72 (ضربة جزاء) من زمن المباراة.

وينتظر أن يلعب الفريقان مباراة الإياب في الضفة الغربية يوم الأربعاء المقبل حيث سيحسم الفائز في مجموع المباراتين اللقب لصالحه.

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