اجتماع يبحث جملة من قضايا منطقة بيت لحم الصناعية

بيت لحم / سما /

بحث محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد مع ممثلي هيئة المدن الصناعية والشركة المشغلة لمنطقة بيت لحم الصناعية جملة من القضايا التي تخدم تطوير العمل بالمنطقة، كما وتم بحث بعض الاشكاليات التقنية والفنية والاليات التي تعيق تطوير العمل والتقدم به.

وحضر الاجتماع طاهر دنون مدير عمليات المنطقة الصناعية في هيئة المدن الصناعية، وايلي شحادة، المدير التنفيذي لشركة منطقة بيت لحم الصناعية متعددة التخصصات، وصالح صبح مدير مكتب المحافظ، ويوسف العمور منسق المجلس التنفيذي، وسحر ذويب مدير دائرة التنمية المستدامة في المحافظة.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا اهمها اجتماع اللجنة التوجيهية المقبل، وآليات العمل المتبعة حاليا، وأهمية توحيد الجهود من أجل الارتقاء بالمنطقة الصناعية ببيت لحم.

وقال المحافظ حميد ان المنطقة الصناعية في منطقة بيت لحم يجب ان تكون ناجحة ونموذجا للعمل في كل المحافظات الفلسطينية، مشيرا الى ان الطواقم التي تعمل فيها طواقم فنية مهنية يتوجب عليها العمل بكل جهد موحد ما بين الشركة المشغلة وهيئة المدن الصناعية لتطوير المنطقة وجعلها نموذجا ناجحا يحتذى به.

واكد المحافظ حميد جاهزية محافظة بيت لحم لتذليل اي عقبات او صعوبات، مشددا على اهمية العمل الجماعي من اجل تحقيق مزيد من الانجازات.

من جهتهما تحدث شحادة ودنون عن الجهود المبذولة لتطوير المنطقة الصناعية في بيت لحم، وشددا على انها تعتبر من أهم المشاريع الخاصة بانشاء مدن صناعية حيث تعمل في المنطقة العديد من المصانع التي اصبحت تنتج العديد من المنتجات.

وأشارا الى أهمية التحضير الجيد لاجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع من أجل تحقيق المزيد من الانجازات، وتجاوز بعض الاشكاليات والعقبات التي تواجه المنطقة، خصوصا فيما يتعلق باليات العمل وأزمة المياه والترتيبات المستقبلية، وقرار استبدال الارض ما بين الحكومة والاوقاف، واهمية التسريع بالموضوع والتسهيل على المستثمرين من اجل جذب العديد منهم للاستثمار بالمنطقة خصوصا مع البدء بالمرحلة الثانية من المنطقة وما تبعها من اجراءات.