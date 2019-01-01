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يعالون من الغلاف: هناك حاجة لوقف نتنياهو عند حده

الأحد 30 يونيو 2019 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
يعالون من الغلاف: هناك حاجة لوقف نتنياهو عند حده


غزة / سما /

قال وزير الجيش السابق موشيه يعالون خلال جولة في مجلس إشكول الإقليمي، إن هناك حاجة لوقف نتنياهو عند حده وأن يستجيب للوضع في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحسب القناة العبرية السابعة، أضاف يعالون: "لقد جئنا هنا إلى محيط غزة لنقول انه كفى لحالة الفوضى وكفى لنتنياهو! بدلاً من توجيه رد قاس لحماس وتدفيعها ثمن باهظ لما تفعله، فإن حكومة نتنياهو تدفع لها الحماية!".

وأشار إلى أن حزب أزرق وأبيض يوفر الأمن والبديل الاقتصادي، ومصمم على قيادة الانتخابات المقبلة والفوز بها، من أجل استعادة الأمن في غلاف غزة.

وادعى أن حكومة نتنياهو تتفاوض مع حماس، وتستسلم لها، وتتخلى عن سكان غلاف قطاع غزة وتنسى الجنود والمدنيين الذين تحتجزهم حماس في غزة.

واتهم نتنياهو نتنياهو أنه قوي في التصريحات ضعيف في الأفعال.

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