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جلعاد: تحسين أوضاع غزة مرهون بعودة "جولدن وشاؤول".. ومصر طرف مهم في المنطقة

الأحد 30 يونيو 2019 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلعاد: تحسين أوضاع غزة مرهون بعودة "جولدن وشاؤول".. ومصر طرف مهم في المنطقة


 أكد اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي "عاموس جلعاد"، اليوم الأحد، إنّ مصر  طرف مهم جدا في المنطقة، ولا يوجد لها بديل كعامل مركزي لحل مشكلاتنا الأمنية خاصة مع غزة، مشيراً إلى أنّها زعيمة العالم العربي.

وقال جلعاد في تصريحات له اوردها الإعلام العبري، أنّ "الأيديولوجية التي تقوم عليها حركة حماس لم تتغير، لأنها لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، ولن تجري مفاوضات مباشرة معها".

وأضاف: "عندما يقولون إسرائيل ليس لها الحق في الوجود، فإنهم ينظرون إلى المستقبل بنظرة استراتيجية مفادها: أنه إذا لم يحدث هذا اليوم، فسوف يحدث غدًا، وإذا لم يكن غدًا، فسيكون بعد 5 سنوات أو حتى 30عاماً".

وتابع، أنّ حماس لم ولن تخفف موقفها من قضية الأسرى حتى لو هوجت، مضيفاً لن ننجح لآنهم راسخون في مبادئهم وهذه القضية بالنسبة لهم حساسة جدا".

وشدد، على أن إسرائيل لا يمكنها تحسين الوضع في غزة طالما لم يعود هدار جولدين وأورون شاؤول، إنهم أنفسهم يصرون على ما يعتبرونه قيمة عليا وهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ، ليسوا مستعدين لسماع تعريف بأنهم قتلة، هم في نظرهم أبطال.

وأوضح جلعاد، لقد أجرينا مناقشات مكثفة حول عدم تخفيف حماس موقفها من قضية الأسرى حتى لو هوجمت، لن ننجح لأنهم راسخون في مبادئهم وهذه القضية بالنسبة لهم حساسة جدا.

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