الخليل: وقفة تضامنية مع الأسرى الاداريين

الخليل / سما /

احتشد عشرات المواطنين، اليوم الأحد، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، للمشاركة في وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى بالخليل إبراهيم نجاجرة خلال الوقفة: إن اليوم هو باكورة النشاطات في الدفاع عن الأسرى ومساندتهم ضد الاعتقال الإداري التعسفي، مبينا أن هنالك 10 أسرى مضربين عن الطعام، مناشدا المؤسسات الحقوقية بأن تقف مع الاسرى لوقف سياسة الاعتقال الإداري الممارس من قبل دولة الاحتلال.

وأشار إلى أنه مر على اضراب الأسرى ثمانية أيام ، وهم يمرون في حالة عزلة وعدم زيارة الأهل، متخوفا على صحة الأسرى مع مرور الوقت.

وأكد مدير نادي الأسير في المحافظة أمجد النجار، أن الوقفة هي للإعلان عن بدء انطلاق فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، الذين بدأوا معركة كسر الاعتقال الاداري الذي أقر من قبل مخابرات الاحتلال .

وأوضح أن الأسرى المضربين الذين صدر بحقهم الاعتقال الاداري بتاريخ 3-8-2018 وتكرر ثلاث مرات بدون توجيه أي تهمة بحقهم، ولذلك قرروا ان يخوضوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري المتكرر بحقهم.