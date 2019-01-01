الجبهة الديمقراطية في عصيرة القبلية تحيي ذكرى شهدائها

نابلس / سما /

أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بلدة عصيرة القبلية اليوم مهرجان "الوفاء لشهداء وأسرى المقاومة"، لاحياء ذكرى الشهداء القادة عمر القاسم وخالد نزال وبهيج المجذوب واحمد ياسر صالح، ولتكريم ذوي الشهداء والاسرى.

واقيم المهرجان في ساحة مدرسة عصيرة القبلية بحضور نائب الامين العام للجبهة عضو المكتب السياسي قيس عبد الكريم "ابو ليلى" وعدد من اعضاء المكتب واللجنة المركزية، ورئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح، وممثلي القوى وعدد كبير من اهالي البلدة.

وافتتح المهرجان بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء.

واستذكر ابو ليلى في كلمته شهداء حزيران والتضحيات التي قدمها شعبنا في هذا الشهر، مؤكدا ان هذه التضحيات لن تذهب هدرا، وانها مدماك آخر في صرح الحرية والاستقلال.

وتطرق ابو ليلى الى ورشة البحرين وصفقة القرن، مؤكدا ان هذه الصفقة مجرد خدعة وكذبة كبيرة يسعى اصحابها من خلالها الى بيع الوهم للشعب الفلسطيني.

واضاف ان الشعب الفلسطيني يعي دروس التجربة السابقة، ولن يخدع بهذه الاكاذيب.

وقال ان وظيفة ورشة البحرين هي محاولة تعبئة دعم عربي واقليمي للصفقة التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على اهمية البناء على الاجماع الوطني الرافض للصفقة ولورشة البحرين، داعيا في الوقت نفسه الى اسناد هذا الاجماع بخطوات ملموسة للرد على محاولات الاحتلال والولايات المتحدة فرض امر واقع جديد على الارض.

كما دعا الى انهاء الانقسام والتوجه نحو وحدة وطنية راسخة على قاعدة ديمقراطية من خلال اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل، وتمكين الحركة الوطنية من النهوض بالمواجهة التي تتطلبها تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن اعادة تحديد العلاقات مع دولة الاحتلال.

وتخلل المهرجان كلمة ذوي الشهداء التي وجه فيها المتحدث التحية للشهداء، وثمن دور الجبهة الديمقراطية باحياء ذكرى شهدائها، وأكد على ضرورة استعادة وحدة الشعب ليكون كالجسد الواحد، وتنحية الخلافات السياسية والاجتماعية والدينية.

بدوره، رحب رئيس المجلس القروي بالحضور، ووجه التحية الى الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن شعبهم وقضيتهم وعن الحق الفلسطيني.

واستذكر الشهيد احمد ياسر الذي استشهد بعد ان خاض اشتباكا مسلحا في منطقة جبل سلمان الفارسي لاكثر من ساعتين حتى نفدت ذخيرته.

وشدد على رفض صفقة القرن وورشة البحرين، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني سيد نفسه وهو موحد خلف ضد الغطرسة الاسرائيلية والامريكية، وأن ورشة البحرين ستسقط كما سقطت قبلها روابط القرى والادارة المدنية.

ودعا صالح اهالي البلدة الى الاعتناء بأرضهم وزراعتها واستصلاحها وتسجيلها من اجل حمايتها من الاستيطان.

وتحدث عن جهود المجلس القروي لتعزيز صمود المواطنين، من خلال شق الطرق الزراعية في الاراضي المهددة بالمصادرة وتعبيدها، وتسهيل البناء في المناطق المهددة، وتوسعة شبكة المياه.

والقيت في الحفل كلمة باسم الجبهة الشعبية جددت العهد والوفاء لكوكبة الشهداء عبر تاريخ النضال الوطني، واكدت على الوحدة الوطنية كصمام امان، ودعت الى اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وجعلها هي المرجع للقرارات المصيرية التي تمس جوهر القضية الوطنية والحفاظ على الثوابت.