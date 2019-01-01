الرئيس يصدر تعليماته بفتح بيت عزاء للشيخ أبو سردانة في رام الله

رام الله / سما /

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلاميةمحمود الهباش، إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته بفتح بيت عزاء للراحل الشيخ محمد حسين أبو سردانة قاضي قضاة فلسطين الأسبق في مدينة رام الله.

وأضاف الهباش في بيان اليوم الأحد، انه سيتم تشييع جثمان المرحوم أبو سردانة عصر اليوم في عمان بحضور رسمي وشعبي فلسطيني وأردني، لما يتمتع به الراحل من سيرة طيبة وعطرة سواء في صفوف الثورة الفلسطينية التي كان أحد مؤسسيها الأوائل أو من خلال عمله القضائي كونه أول قاضي قضاة في عهد السطلة الوطنية الفلسطينية، وكانت له بصمات واضحة في عمل المحاكم الشرعية في دولة فلسطين أو من خلال ترؤسه اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني .

وتقدم الهباش من عائلة الفقيد وأسرة القضاء الشرعي وشعبنا المناضل بأحر التعازي والمواساة برحيل المناضل والعلامة الشيخ محمد أبو سردانة سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.