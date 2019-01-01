يديعوت: واقعية السنوار منعت جولة قتال جديدة في غزة

غزة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن قطاع غزة كان مقبلا على جولة قتال جديدة، لولا واقعية يحيى السنوار زعيم حركة حماس الذي كان هادئا في نقاشات اللحظة الأخيرة حول ضرورة العودة للهدوء، قبل شروع إسرائيل في جولة عسكرية جديدة.

وكشفت الصحيفة عن ما قالت عنها بعض الكواليس التي كانت تشهدها اللحظات الأخيرة من المفاوضات والتهديدات بين حماس وإسرائيل، وسط محاولات من الوسطاء للتدخل لمنع تدهور الأوضاع، في ظل نقل الرسائل الإسرائيلية من قبلهم بالتهديد بتنفيذ عمل عسكري بغزة.

ووفقا للصحيفة، فإنه في مساء يوم الخميس بعد 100 حريق في غلاف غزة خلال يومين، نقل أحد الوسطاء لحماس رسالة إن إسرائيل سترد بقوة. لكن الاتصالات التي أجرتها المخابرات المصرية ونيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام، مع قيادة حركة حماس، نجحت في تحقيق انفراجة.

وبينت أنه لولا نجاح تلك الاتصالات لكانت الأوضاع حاليا في خضم جولة عسكرية متبادلة، ولكن إسرائيل منحت حماس الوقت للسيطرة على الوضع وإعادة الهدوء.

وادعت الصحيفة أنه كان هناك خلافات داخل حماس خاصةً بين السنوار وروحي مشتهى أحد أعضاء المكتب السياسي والذي تربطه علاقة خاصة مع السنوار. مدعيةً أن مشتهى كان يقود فريق الصقور داخل حماس في ذاك الوقت واتهم إسرائيل بالمماطلة في حين كان السنوار يقنع قيادة الحركة ومشتهى أنهم قريبون من تحقيق انجازات مهمة.

وبينت أن مشتهى كان يرغب بالتأكيد على أن حماس ترفض تضليها وليست مستعدة للبقاء هكذا تنتظر إسرائيل في تنفيذ التفاهمات وفق أهوائها.

ووفقا للصحيفة، فإن ثلاثة أسباب رئيسية وراء قيام حماس بتدهور الأوضاع، أولها اعتقاد حماس بأن إسرائيل هي من تعرقل عملية الترويج لخطط بناء المنطقة الصناعية في كارني، لكن الوسطاء أبلغوا أن إجراءات لدى قطر هي من تأخر العملية وليست إسرائيل.

والثاني، هو عملية تزويد غزة بخط 161 ونقل الوسيط القطري بالخطأ أن الخط يستغرق تجهيزه 3 سنوات، لكن بعد التوضيح لحماس، فإنه تم إبلاغها بأنه سيستغرق فقط 6 أشهر. فيما كان الثالث يتعلق بعملية السماح بتصدير البضائع من غزة، وتبين أن بعض الصادرات مثل الألمنيوم والألعاب وغيرها، ليس لها طلب في أسواق الضفة الغربية أو الخارج، ولذلك العملية بطيئة تتم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل طلبت من حماس وقف كافة نشاطاتها على الحدود، وأعطتها مهلة ليومين. مشيرةً إلى أن الهدوء قد يعود لحدود غزة اليوم بشكل كامل.