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اشتيه: سنبدأ بسلسلة إجراءات قريبا لترتيب البيت الداخلي

الأحد 30 يونيو 2019 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: سنبدأ بسلسلة إجراءات قريبا لترتيب البيت الداخلي


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاحد، مع وفد من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في مكتبه بمدينة رام الله، آليات توحيد الجهود لتعزيز النزاهة والحكم الصالح، ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، وتعزيز التواصل بين الطرفين.

وأشاد اشتية بجهود "أمان"، "النابعة من نوايا صادقة وحس وطني، في تكريس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، مؤكدا أن الغاية من هذا الجهد يجب أن تصب في معالجة التقصير وسوء الإدارة في القطاع العام وغيره، من خلال الشراكة مع الحكومة والجهات الرسمية.

وأضاف رئيس الوزراء: "سنبدأ بسلسلة إجراءات قريبا لترتيب البيت الداخلي، فتعزيز إيمان الأفراد بالمشروع الوطني يجب أن يبنى على الإيمان بالمنظومة والأشخاص، وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة تأتي من خلال النزاهة والشفافية في عملها".

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