"نيويورك تايمز": خطة كوشنير "سريالية وحلم كبير" بعيد المنال

نيويورك /سما/

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية خطة غاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، التي تمثل الجانب الاقتصادي مما يعرف بـ "صفقة ترامب"، بأنها "أضغاث أحلام ولا تمت للواقع بصلة".

ويومي الثلاثاء والأربعاء، استضافت البحرين "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، الشق الاقتصادي لـ "صفقة القرن"، بحضور كوشنير الذي يعد "عراب المؤتمر" ومسؤولين فضلًا عن رجال أعمال.

ووصف كوشنر خلال المؤتمر هذه الخطوة بأنها "فرصة القرن" تهدف لتنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط.

وتضمن المؤتمر وعودًا بضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات مصر، الأردن ولبنان (دول تستضيف لاجئين فلسطينيين)، لحلحلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

نيويورك تايمز قالت في مقال عنونته "مشروع غاريد كوشنير لتنمية الشرق الأوسط"، إن الخطط المعروضة مؤتمر المنامة "حلم كبير" بعيد المنال و "لا تمت للواقع بصلة".

وأضافت، أن إسرائيل تسيطر على الحياة الاقتصادية للأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أن أيًا من المقترحات غير ممكن تحقيقه دون موافقتها.

واستطردت الصحيفة موضحة رؤيتها بشأن عدم واقعية خطط كوشنر: الخطة لا توجه أية مطالب من إسرائيل ورئيس وزرائها "بنيامين نتنياهو".

"ومن المتوقع أن تساعد دول الخليج إلى جانب الدول الأوروبية والمستثمرين في القطاعات الخاصة في تمويل الخطة، لكن لم يكن هناك التزامات فعلية، وفكرة أن يقوم العرب بتمويل خطة سلام لا تشمل إقامة دولة فلسطينية هي "أمر غير مرجح"، بحسب نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة، إن ما يجعل المبادرة بأكملها أكثر سريالية (بعيدة عن المنطق والواقع)، حقيقة أنها جاءت بعد قطع الإدارة الأمريكية، التي لكوشنير دور كبير فيها، الأموال المخصصة للبرامج التي تدعم المدارس والرعاية الصحة للفلسطينيين.

وفي 2018، أوقفت واشنطن دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المقدر سنويا بـ 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته، ما تسبب في أزمة مالية للوكالة.