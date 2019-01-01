تنويه هام للمستفيدين من المنحة القطرية (100)دولار

غزة / سما /

أوردت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة ، اوم الأحد، تنويها جديدا بشأن استمرار صرف المساعدات النقدية القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في القطاع.

وقالت وزارة الاتصالات : "ننوه للمستفيدين من المساعدات القطرية الـ (100 دولار ) أنه سيتم وقف الصرف في مكاتب البريد يوم الأحد على ان يتم استئناف الصرف الاثنين للذين لم يتمكنوا من استلام المساعدة في مكاتب البريد الرئيسية الخمس وفي اوقات الدوام الرسمي".

يشار إلى أن اللجنة القطرية بدأت بصرف منحة الـ100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة منذ يوم 20 يونيو الجاري، وذلك لقرابة 60 ألف أسرة.

ومن المقرر أن يستمر صرف المساعدات القطرية النقدية للأسر المحتاجة في القطاع، خلال الأشهر المقبلة، حيث كان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلن في شهر رمضان الماضي، أن المنحة ستتواصل ستة أشهر قادمة.