"المقاصد" يناشد الهيئات الدولية التدخل لوقف اقتحام الاحتلال المتكرر للمستشفى

القدس المحتلة / سما /

أدان مجلس إدارة مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس المحتلة، اقتحام وحدة خاصة من قوات الاحتلال ساحات المستشفى بعد منتصف ليل أمس السبت، ودخول عدة سيارات تابعة لشرطة الاحتلال إلى ساحة المستشفى.

وقالت إدارة المستشفى في بيان لها، اليوم الاحد، إن قوة "إسرائيلية" اقتحمت المستشفى بذريعة إلقاء القبض على أحد المصابين، الذي كان قد غادر المستشفى قبل لحظات من وصولهم.

وناشد مدير عام مستشفى المقاصد بسام أبو لبدة، كافة الهيئات الحقوقية الدولية التي تُعنى في مجال حقوق الإنسان وحماية حق المريض؛ التدخل لتوفير الحماية للمستشفى الذي يتعرض بشكل متكرر إلى اقتحامات قوات الاحتلال بذريعة البحث عن مصابين وجرحى، معتبرا أن هذه الانتهاكات تتنافى وكافة القوانين والأعراف الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان، وتقضي بحماية المصابين والمرضى وتمنع الدخول إلى المستشفيات بالأسلحة.