غزة: الاشغال تتسلم 3.3 مليون يورو لإنشاء (111) وحدة سكنية في أبراج حي الندى

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، امس الأحد، عن تسلم التخصيص المالي لمشروع إنشاء ( 111) وحدة سكنية شمال قطاع غزة أبراج حي الندى - بقيمة مالية تبلغ ( 3.3) مليون يورو من روما، حيث سينطلق العمل بالمشروع خلال الأيام القادمة.

وقال ناجي سرحان وكيل الوزارة: " إن هذا المشروع الهام يتكون من 12 عمارة سكنية جديدة تشمل على عدد وفير من الوحدات السكنية .

وأوضح سرحان أن طاقم إدارة مشروع المنحة الإيطالية بالوزارة يتابع على مدار الأربعة شهور الماضية مع مكتب الوكالة الإيطالية ب القدس اعتماد التخصيص المالي من بنك ( CDP ) في روما حيث تم إرسال كافة الأوراق والوثائق الرسمية لروما .

وشدد على أن هذا المشروع الحيوي الهام سينهي معاناة عشرات الأسر الفلسطينية التي تضررت خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014م .

وشكر الحكومة الإيطالية وشركات المقاولات وجهات الإشراف المنفذة على دورهم في المشروع الإيطالي .