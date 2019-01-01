الإمارات تمنع النائب الاردني هدى العتوم من دخول أراضيها

عمان /سما/

منعت السلطات الإماراتية فجر اليوم الأحد عضو مجلس النواب الاردني الدكتورة هدى العتوم من الإقامة على أراضيها لمدة ليلة وطلبت منها مغادرة أرض المطار على أول طائرة.

وأعلنت هدى العتوم النائب عن كتلة الإصلاح الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي بأنها غادرت دولة الإمارات من مطار العاصمة أبوظبي، متوجهة إلى الأردن،.

وقالت العتوم، "غادرت من مطار أبو ظبي إلى عمان

وأضافت بأنها أمضت الليلة في فندق مطار أبو ظبي "بعد أن منعنا (الأشقاء) من دخول الإمارات العربية".

واستهجن الناطق باسم كتلة الإصلاح النيابية الدكتور مصطفى العساف في تصريح صحفي منع النائب الدكتورة هدى العتوم من دخول أراضي الإمارات العربية

وقال العساف إن الكتلة على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية الأردنية للوقوف عن كثب على تفاصيل قرار السلطات الإماراتية منع العتوم من دخول أراضيها؛ بانتظار وصولها للأردن لمعرفة حقيقة ما جرى.

وعبّر عن أمله بأن يكون احترام النواب الأردنيين واستقبالهم بشكلٍ يليق في مطارات الدول العربية وبما يرتقي للعلاقات الوثيقة التي يقيمها الأردن مع مختلف الدول الشقيقة

من جانبه، أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في تصريحات لـ "إذاعة حسنى" أن الخارجية تواصلت مع السلطات الإماراتية لاستيضاح الأمر وتلقوا عددًا من التبريرات التي تتعلق بخلل فني وعدم قبول "السيستم" لجواز سفر النائب الأردنية، وأن سلطات المطار لا تملك الصلاحية لإدخالها الأراضي الإماراتية سوى بقرار من سلطات عليا.

وقال القضاة إن النائب هدى العتوم ستعود الى عمان وهي موجودة برفقة أفراد من السفارة الأردنية في الإمارات، فيما ستكمل النائبان الأردنيتان برنامج عملهما بلقاء مسؤولين إماراتيين .

وذكرت مصادر ان وفدا رسميا لسيدات من مجلس النواب الأردني عدن من مؤتمر باليابان مرورا بأبو ظبي ( ترانزيت ) ، موضحة ان جهود موظفي السفارة الأردنية فشلت في ثني السلطات الإماراتية عن إجراءاتها، التي وصفتها بغير المبررة.

يشار إلى ان الوفد البرلماني شمل رندة الشعار وعليا أبو هليل وزينب الزبيدي إضافة إلى الدكتورة هدى العتوم النائب كتلة الإصلاح النيابية الدكتورة هدى العتوم.