7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

رام الله / سما /

يواصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان اليوم الأحد، إن الأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا في رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من جنين يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ (15) يوماً.

كما يواصل خمسة أسرى من مدينة دورا في الخليل إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ سبعة أيام، وهم: محمود الفسفوس (29 عاماً) وشقيقه كايد (30 عاماً)، علاوة على ثلاثة أسرى وهم: غضنفر أبو عطوان (26 عاماً)، وعبد العزيز سويطي (30 عاماً)، وسائد النمورة (27 عاماً).

يُشار، إلى أن الأسرى إحسان عثمان وأسرى محافظة الخليل يقبعون في معتقل "عوفر"، فيما يقبع الأسير جعفر عز الدين في عزل معتقل "مجدو".