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محافظ أريحا يطلع السفير الأوكراني على انتهاكات الاحتلال

الأحد 30 يونيو 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

أطلع محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، اليوم الأحد، سفير أوكرانيا لدى فلسطين مايكولا ليتشينكو، رئيس قسم القانون الدولي في جامعة كييف الوطنية البروفيسور فيكتور مارافيوف، على الأوضاع في الأغوار والمعاناة التي يعيشها المواطنون جراء الممارسات والإجراءات القمعية من قبل قوات الاحتلال.

وأشاد أبو العسل بالعلاقات القائمة بين دولة فلسطين وجمهورية أوكرانيا، مثمنا موقف أوكرانيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وبالدعم الذي تقدمه لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وأعرب السفير ليتشينكو عن أمله بأن تنجح الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتحريك عملية السلام، مؤكدا علاقات الصداقة التي تجمع الشعبين.

بدوره، أكد البروفيسور مارافيوف اعتزازه بالعلاقات الفلسطينية الاوكرانية، مشيرا الى أن الجامعات الاوكرانية خرجت العديد من الكفاءات العلمية الفلسطينية.

وأضاف، "أسعى من خلال هذه الزيارة لبحث سبل التعاون وتعزيز وتوطيد العلاقات بين الجامعات الاوكرانية والجامعات الفلسطينية".

وعقب اللقاء قام الوفد بزيارة لمتحف الكوفية واطع على موجودات المتحف من مقتنيات الرئيس الشهيد ياسر عرفات، كما قام بجولة في المحافظة تضمنت جامعة الاستقلال، وقصر هشام الاثري، وتل السلطان، وأريحا القديمة، وجبل قرنطل.

#محافظ أريحا #الاحتلال

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