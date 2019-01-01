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تحديد موعد إعلان يوفنتوس عن صفقة دي ليخت

الأحد 30 يونيو 2019 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد إعلان يوفنتوس عن صفقة دي ليخت


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد أن نادي يوفنتوس الإيطالي من المقرر أن يعلن عن التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت يوم الإثنين القادم بعدما توصل إلى اتفاق مع اللاعب ونادي أياكس أمستردام الهولندي.

ووفقاً لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع أياكس لضم صاحب (19 عاماً) مقابل 67 مليون يورو كرسوم ثابتة ، بالإضافة إلى 13 مليون يورو كحوافز آخرى سهلة المنال إلى حد ما.

ووافق دي ليخت بالفعل على الشروط الشخصية لتوقيع عقد مدته خمس سنوات بقيمة 8 ملايين يورو لكل موسم بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمكافآت بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون يورو سنوياً.

وتفوق يوفنتوس في السباق التوقيع مع دي ليخت على أندية برشلونة، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ…

وكان برشلونة بالأخص المنافس المباشر ليوفنتوس على ضم دي ليخت لكن النادي الكتالوني انسحب من الصفقة ولم تعد إدارة برشلونة، راغبة في التفاوض مع مينو رايولا، مدير أعمال دي ليخت، الذي أراد حصد أكبر قدر ممكن من الأموال، نظير انتقال موكله إلى أحد الأندية الأوروبية.

#دي ليخت #يوفنتوس

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