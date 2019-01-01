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ليبرمان يتهم الحكومة الإسرائيلية بالاستسلام لحركة حماس

الأحد 30 يونيو 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يتهم الحكومة الإسرائيلية بالاستسلام لحركة حماس


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اتهم الحكومة الإسرائيلية بالاستسلام لحركة حماس "بصورة أقنعت الفلسطينيين بأن ممارسة العنف ضد إسرائيل تُحقق إنجازات كبيرة".

واعتبر أن التهديد المنطلق من قطاع غزة يشكل تهديداً استراتيجياً على إسرائيل بأكملها.

وبشأن الانتخابات الإسرائيلية الجديدة، قال ليبرمان، إنه "ما من فرق كبير بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وكل واحد منهما يمكن أن يكون رئيساً للحكومة، ولكن المهم هو ماذا ستكون سياساته في مجالات هامة مثل الأمن والدين"، وفق تعبيره.

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