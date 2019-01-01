هكذا ردت نوال الزغبي على صحافي طلب يدها للزواج

وكالات / سما /

بعد الضجة التي أحدثها الصحافي التونسي دويع العجمي بطلب يد الفنانة نوال الزغبي للزواج، فاجأ الجميع بمعايدة خاصة وجهها لها بمناسبة ميلادها.

وجاء بمعايدة دويع وهو أحد المعجبين بالنجمة الذهبية: “بحجم السعادة التي تنثرينها بصوتك وبقدر الحب الذي به تتغنين دائمًا كل عام وأنتِ بنجاح وتميز وكل يوم وأنتِ المضيئة بقلوب المحبين فالحياة تليق بك حتى ننتهي.. تبقين الذهبية التي لايغيرها الزمن.. ولا الظروف”.

بدورها، ردت الزغبي من خلال تغريدة طريفة وعفوية قالت فيها: “شكرا يا أحلى عريس”، في إشارة إلى أنه سبق وتقدم وطلب يدها على العلن أمام المتابعين.