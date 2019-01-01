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لماذا تأخرت عن دوامك؟ الإجابة قد تكلفه السجن 7 سنين!

الأحد 30 يونيو 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تأخرت عن دوامك؟ الإجابة قد تكلفه السجن 7 سنين!


وكالات / سما /

أميركي روى قصة وهمية تتعلق بالشرطة لتبرير تأخره عن العمل، يواجه الآن اتهامات حقيقية بالتزوير في نيوهامشير.

وذكرت صحيفة "كاليدونيان ريكورد" أن بول نيلسون البالغ من العمر 51 عاما، وهو من مدينة ليسبون، قد اتهم الأسبوع الماضي بالتزوير، الجناية التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وقالت الشرطة إنه أخبر رئيسه في العمل بأنه تأخر عن دوامه في شركة إنشاءات في 11 مارس لأن أحد عناصر شرطة ليسبون أعطاه تحذيرا بشأن تسجيل سيارته منتهي الصلاحية.

وعندما شعر رئيسه بالشك في الرواية، أعطاه نيلسون خطابا يزعم أنه من ضابط شرطة مع وصف مفصل لتفاعلهما، بحسب الشرطة.

واتصل رئيسه بالشرطة التي قالت له إنها لم تكن على اتصال مع نيلسون في ذلك اليوم ولم تكتب له أي رسالة.

#الدوام #السجن
الرئيس

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