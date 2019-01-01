  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: ترامب يشجع الاحتلال على تجاوز الخطوط الحمراء

الأحد 30 يونيو 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين حملات الاحتلال الوحشية ضد المدينة المقدسة ومواطنيها واعتبرتها امتداداً لحملات التحريض والدعم المُطلق الذي يقدمه ترامب وفريقه للاحتلال وممارساته.

وأضافت الوزارة في بيان لها  أن هذه الجرائم والحملات الاحتلالية يضعونها برسم مبعوث ترامب لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، الذي ادعى عدم وجود ما يمكن أن تُنتقد اسرائيل عليه، متساءلين:" الا يرى غرينبلات أن هذه الانتهاكات والجرائم بحق القدس ومواطنيها الفلسطينيين تستحق الإنتقاد أو على الأقل التوقف عندها؟!". 

وبينت أن دعم غرينبلات وأمثاله جعل الاحتلال يقفز عن كل المحرمات والخطوط الحمراء ويتجاهل أية محاذير يفرضها القانون الدولي في تعامله مع الفلسطينيين، مبينة" وهنا ننصح غرينبلات أن يجد قليلا من الوقت بين مرافعاته عن الاحتلال وجرائمه وبين حضوره ومشاركاته في العمليات الاستيطانية التهويدية ليقرأ اتفاقيات جنيف الأربعة."

وأكدت أن دولة الاحتلال في حالة من الهستيرية الاستعمارية والتخبط في سياستها اتجاه المواطنين المقدسيين، وهو ما تعكسه ضخامة الاعتداء وبشاعته التي تتجلى بشكل خاص في العيسوية وسلوان والطور وجبل المكبر وصور باهر وقلنديا وعموم البلدات المقدسية، وفي جميع وشوارع وأزقة البلدة القديمة، حالة من فقدان الاتزان والسيطرة يعيشها الاحتلال في القدس بفعل صمود المواطنين المقدسيين ودفاعهم عن حقوقهم العادلة والمشروعة وتمسكهم بالبقاء في مدينتهم المقدسة في وجه مخططات الاسرلة المستمرة. من الواضح أن دولة الاحتلال لم تتعلم الدرس طوال سنوات الاحتلال، فمنذ أن قررت ضم القدس بشكل غير قانوني وهي تواصل محاولاتها لتركيع المقدسيين بوهم أن القوة ستخلق واقعا، في حين أن واقع المواطنين المقدسيين يفرضه الشباب المقدسي وتجار شارع صلاح الدين وطلبة المدارس وأولياء الأمور وجميع أبناء شعبنا المرابط في القدس وأكنافها. اذا هي مواجهة مستمرة مع الاحتلال عنوانها القدس عاصمة دولة فلسطين بامتياز.

وأشارت الة أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة واصلت تصعيد هجمتها الشرسة على القدس الشرقية المحتلة بمقدساتها وأحيائها ومواطنيها، في ما يشبه السباق مع الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع التهويدية، لخنق المدينة ومحاصرة أحيائها والتضييق على الفلسطينيين المقدسيين ودفعهم بالقوة الى مغادرة منازلهم في عملية تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهجة. 

وأكدت أنه وفي الأيام الأخيرة نشهد عدوانا ظالما ومتواصلا تتعرض له بلدة العيسوية، وفي صبيحة هذا اليوم أقدمت قوات الاحتلال وشرطته على اقتحام مستشفى المقاصد وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته وترويع المرضى وتعطيل عمل طواقم المستشفى في اقتحام ليس هو الأول للمؤسسات الطبية الفلسطينية في المدينة المقدسة، كما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته، هذا في ظل استمرار الاعتقالات العشوائية وحملات طواقم البلدية المتواصلة لتسليم اخطارات بهدم المنازل والمنشآت وفرض الحجوزات على ممتلكات المواطنين المقدسيين.

#الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: رئيس وفد رجال الأعمال الفلسطينيين بورشة البحرين يهاجم السلطة..

قيادي بحماس: لا يوجد حاكم دائم والجانب المصري قدم ورقة لـ"فتح" تتضمن عدة قضايا.. ابرزها

وزير الاقتصاد: السلطة بمازق و تعمل جاهدة لتامين هذه النسبة من رواتب الموظفين

ترمب: أوقفت المساعدات عن الفلسطينيين بعد سماع "أشياء لا تروق لي" والسلطة ترغب بصفقة

فيديو وصور.. اعتداءات وحشية على عمال فلسطينيين بكازخستان والخارجية توضح

تل ابيب تهدد حماس بعقوبات جديدة تشمل الوقود ورد عسكري إن لم تتوقف الحرائق

ما مصير رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين بمؤتمر البحرين..

الأخبار الرئيسية

تفاهمات الهدوء تدخل مرحلة جديدة: بدء خطوات بناء مستشفى ضخم بالقرب من ايرز

وزير بالكابينت : سياسة ضبط النفس تجاه غزة انتهت

تزامنا مع مع طي صفحة "ابومازن".. مسؤولان إسرائيليان يقترحان مشروعا بسيناء لـ"حل مشكلة غزة"

جنرال إسرائيلي: نقترب من مواجهة عسكرية مدمرة في غزة والضيف شخصية أسطورية

معاريف: السلطة أفرجت عن صالح أبو ميالة بعد تهديد أمريكي وغرينبلات يرحب