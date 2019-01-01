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تفاهمات الهدوء تدخل مرحلة جديدة: بدء خطوات بناء مستشفى ضخم بالقرب من ايرز

الأحد 30 يونيو 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاهمات الهدوء تدخل مرحلة جديدة: بدء خطوات بناء مستشفى ضخم بالقرب من ايرز


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن التفاهمات بين إسرائيل وحماس ستنتقل إلى مرحلة جديدة لتشمل تنفيذ عدة مشاريع مهمة.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم صباح اليوم بدء التخطيط لبناء مستشفى ميداني ضخم على مساحة 40 فدانا، يشمل 16 قسما صحيا، وذلك في منطقة قريبة من "إيرز" شمال قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن فريقاً طبيا دوليا سيشرف على المستشفى، حيث سيتم تمويله من قبل منظمة أمريكية، وربما تساعد قطر في إنشائه مشيرةً إلى أنه سيضمن تحسنا كبيرا للمرضى في غزة، خاصةً مرضى السرطان.

وقالت، "رغم أن التفاهمات دخلت مرحلة جديدة، إلا أن "إسرائيل" ليست على استعداد لفصل الترتيبات حول قضية الأسرى الإسرائيليين والجنود المفقودين بغزة، على عكس حماس.

ووفقا لتقديرات الوسطاء، فإن الهدوء المستمر سيؤدي إلى بدء حوار حول هذه القضية الحساسة لإدراجه كجزء من المرحلة الثانية من الترتيبات.

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