وكالات / سما /

خل التفاح المخفف بالماء مشروب صحي تماماً، فهو يلبي مجموعة من الاحتياجات الصحية، مثل السيطرة على مرض السكري، وتلطيف التهابات الحلق، وإنقاص الوزن. إليك ما تحتاج معرفته عن طريقة استخدامه للحصول على هذه الفوائد

لتخفيف خل التفاح تناوله مع الماء البارد أو الفاتر، لكن لكي يكون فعّالاً عليك تناوله بانتظام لمدة 30 إلى 35 يوماُ.

السكري. لاستخدام خل التفاح من أجل السيطرة على نسبة السكر في الدم تناوله مرتين في اليوم بعد وجبات الطعام. يساعد خل التفاح على زيادة الحساسية للأنسولين. للسيطرة على السكري بواسطة خل التفاح عليك استشارة الطبيب.

لفقدان الوزن. على الرغم من أن الجرعة تختلف من شخص لآخر، إلا أنها تتراوح بين ملعقتين إلى 3 ملاعق يومياً تخلط مع ما لا يقل عن 3 ملاعق من الماء للتخفيف. تناول هذه الجرعة مرتين في اليوم بعد وجبات الطعام.

ارتجاع المرئ. يستخدم خل التفاح أيضاً لعلاج ارتجاع حمض المعدة إلى المرئ، في هذه الحالة تناول خل التفاح المخفف على معدة فارعة، بنسبة ملعقة من الخل لـ 5 ملاعق من الماء.

* انتبه إلى أن تناول خل التفاح بكميات كبيرة، أو لفترات طويلة جداً، يمكن أن يسبب طفحاً جلدياً وبعض أعراض الحساسية.