  1. الرئيسية
  2. الصحة

خل التفاح المخفف بالماء مشروب صحي

الأحد 30 يونيو 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خل التفاح المخفف بالماء مشروب صحي


وكالات / سما /

خل التفاح المخفف بالماء مشروب صحي تماماً، فهو يلبي مجموعة من الاحتياجات الصحية، مثل السيطرة على مرض السكري، وتلطيف التهابات الحلق، وإنقاص الوزن. إليك ما تحتاج معرفته عن طريقة استخدامه للحصول على هذه الفوائد

لتخفيف خل التفاح تناوله مع الماء البارد أو الفاتر، لكن لكي يكون فعّالاً عليك تناوله بانتظام لمدة 30 إلى 35 يوماُ.

السكري. لاستخدام خل التفاح من أجل السيطرة على نسبة السكر في الدم تناوله مرتين في اليوم بعد وجبات الطعام. يساعد خل التفاح على زيادة الحساسية للأنسولين. للسيطرة على السكري بواسطة خل التفاح عليك استشارة الطبيب.

لفقدان الوزن. على الرغم من أن الجرعة تختلف من شخص لآخر، إلا أنها تتراوح بين ملعقتين إلى 3 ملاعق يومياً تخلط مع ما لا يقل عن 3 ملاعق من الماء للتخفيف. تناول هذه الجرعة مرتين في اليوم بعد وجبات الطعام.

ارتجاع المرئ. يستخدم خل التفاح أيضاً لعلاج ارتجاع حمض المعدة إلى المرئ، في هذه الحالة تناول خل التفاح المخفف على معدة فارعة، بنسبة ملعقة من الخل لـ 5 ملاعق من الماء.

* انتبه إلى أن تناول خل التفاح بكميات كبيرة، أو لفترات طويلة جداً، يمكن أن يسبب طفحاً جلدياً وبعض أعراض الحساسية.

#خل التفاح #الماء

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: رئيس وفد رجال الأعمال الفلسطينيين بورشة البحرين يهاجم السلطة..

قيادي بحماس: لا يوجد حاكم دائم والجانب المصري قدم ورقة لـ"فتح" تتضمن عدة قضايا.. ابرزها

وزير الاقتصاد: السلطة بمازق و تعمل جاهدة لتامين هذه النسبة من رواتب الموظفين

ترمب: أوقفت المساعدات عن الفلسطينيين بعد سماع "أشياء لا تروق لي" والسلطة ترغب بصفقة

فيديو وصور.. اعتداءات وحشية على عمال فلسطينيين بكازخستان والخارجية توضح

ما مصير رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين بمؤتمر البحرين..

صحيفة: هذا ما عرضه كوشنر على لبنان لقبول صفقة القرن

الأخبار الرئيسية

وزير بالكابينت : سياسة ضبط النفس تجاه غزة انتهت

تزامنا مع مع طي صفحة "ابومازن".. مسؤولان إسرائيليان يقترحان مشروعا بسيناء لـ"حل مشكلة غزة"

جنرال إسرائيلي: نقترب من مواجهة عسكرية مدمرة في غزة والضيف شخصية أسطورية

معاريف: السلطة أفرجت عن صالح أبو ميالة بعد تهديد أمريكي وغرينبلات يرحب

تل ابيب تهدد حركة حماس بعقوبات جديدة تشمل الوقود ورد عسكري إن لم تتوقف الحرائق