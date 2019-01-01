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‫الجلوس طويلا يهددك بجلطة الساق

الأحد 30 يونيو 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‫الجلوس طويلا يهددك بجلطة الساق


وكالات / سما /

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا من ‫أن الجلوس طويلا كما هو الحال في رحلات الطيران أو السفر بالسيارة، ‫يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ‫بالأوعية الدموية كمرضى السكري.

‫‫وأوضح المركز الألماني أن قلة الحركة تمنع رجوع الدم من الساق إلى ‫القلب، مما يتسبب في تجلط الدم، وبالتالي انسداد الأوعية الدموية جزئيا ‫أو كليا.

‫وتتمثل أعراض جلطة الساق في اللون الأزرق للجلد، وبروز الأوعية تحت الجلد، ‫والتورم، والشعور بشد وألم في باطن الساق، والحمى، وارتفاع معدل دقات ‫القلب.

ويجب استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة هذه الأعراض للحيلولة ‫دون انتقال الدم المتجلط إلى الرئة، مسببا الإصابة بجلطة الرئة التي ‫تشكل خطرا على الحياة.

#الساق #‫الجلوس

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