‫الجلوس طويلا يهددك بجلطة الساق

وكالات / سما /

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا من ‫أن الجلوس طويلا كما هو الحال في رحلات الطيران أو السفر بالسيارة، ‫يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ‫بالأوعية الدموية كمرضى السكري.

‫‫وأوضح المركز الألماني أن قلة الحركة تمنع رجوع الدم من الساق إلى ‫القلب، مما يتسبب في تجلط الدم، وبالتالي انسداد الأوعية الدموية جزئيا ‫أو كليا.

‫وتتمثل أعراض جلطة الساق في اللون الأزرق للجلد، وبروز الأوعية تحت الجلد، ‫والتورم، والشعور بشد وألم في باطن الساق، والحمى، وارتفاع معدل دقات ‫القلب.

ويجب استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة هذه الأعراض للحيلولة ‫دون انتقال الدم المتجلط إلى الرئة، مسببا الإصابة بجلطة الرئة التي ‫تشكل خطرا على الحياة.