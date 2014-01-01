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"الأشغال" تتسلم أموال إنشاء 111 وحدة سكنية شمال القطاع

الأحد 30 يونيو 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأشغال" تتسلم أموال إنشاء 111 وحدة سكنية شمال القطاع


غزة / سما /

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تسلم التخصيص المالي لمشروع إنشاء ( 111) وحدة سكنية شمال قطاع غزة أبراج حي الندى -  بقيمة مالية تبلغ ( 3.3) مليون يورو من روما، حيث سينطلق العمل بالمشروع خلال الأيام القادمة.

وقال  وكيل الوزارة م. ناجي سرحان : إن هذا المشروع الهام يتكون من 12 عمارة سكنية جديدة تشمل على عدد وفير من الوحدات السكنية .

وأوضح سرحان أن طاقم إدارة مشروع المنحة الإيطالية بالوزارة يتابع على مدار الأربعة شهور الماضية مع مكتب الوكالة الإيطالية بالقدس اعتماد التخصيص المالي من بنك ( CDP ) في روما حيث تم إرسال كافة الأوراق والوثائق الرسمية لروما .

وشدد على أن هذا المشروع الحيوي الهام سينهي معاناة عشرات الأسر الفلسطينية التي تضررت خلال العدوان على قطاع غزةعام 2014م  .

وشكر الحكومة الإيطالية وشركات المقاولات وجهات الإشراف المنفذة على دورهم في المشروع الإيطالي . 

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