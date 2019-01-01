كيف تحدد ما سيحدث لحسابك في غوغل بعد وفاتك؟

وكالات / سما /

ربما يكون حسابك في غوغل آخر شيء تفكر فيه عند كتابة وصيتك، والأمر ذاته ينبطق على تسجيل الخروج من حياتك الرقمية، لكن من الجيد أن تضيف هذا الأمر إلى قائمتك بالنظر إلى أنه شيء يسهل تنفيذه، حتى بعد وفاتك.

فكر بكل الصور التي خزنتها وترغب أسرتك وعائلتك في الحصول عليها، أو معلومات حسابك الشخصي التي ربما يحتاج ورثتك إلى معرفتها في حال وفاتك. وقد تكون هناك ملفات مهمة خزنتها في غوغل درايف يحتاج أحدهم للوصول إليها. لكل تلك الأسباب يمكنك استقطاع خمس دقاق من وقتك وإخبار غوغل بما ستفعله ببياناتك.

أنشئ خطة مع غوغل

الخطوة الأولى هي إبلاغ غوغل أنك ستعد خطة لحسابك كي يستمر بعد وفاتك أم لا.

1- توجه إلى myaccount.google.com

2- تحت فئة "الخصوصية والتخصيص" انقر على "إدارة البيانات والتخصيص".

3- مرر إلى أسفل الصفحة حتى تشاهد "تحميل، حذف، أو أنشئ خطة لبياناتك"، واختر "أنشئ خطة لحسابك".

4- انقر على "ابدأ".

حدث معلومات جهات الاتصال لديك

بعد ذلك ستحتاج إلى تحديد متى يتوجب على غوغل المتابعة معك.

1- من هنا، عليك إخبار غوغل متى يتوجب عليه اعتبار حسابك غير نشط. انقر على أيقونة القلم لاختيار فترة 3 أو 6 أو 12 أو 18 شهرا من عدم النشاط على حسابك قبل اتخاذ إجراء، وانقر على حفظ.

2- أضف رقم هاتفك (حتى تتمكن غوغل من الاتصال بك بعد توقف نشاط حسابك للمدة التي حددتها في النقطة أعلاه). ويمكنك إضافة رقم هاتفك أو رقم هاتف شخص مقرب لديك.

3- أضف بريدا إلكترونيا للتواصل وبريدا إلكترونيا للاسترداد. وستتواصل غوغل معك على البريدين المذكورين عندما يتوقف نشاط حسابك بعد فترة الانتظار المحددة.

4- في أسفل الصفحة اضغط على "التالي".

اختر كل من تريد من غوغل إبلاغه

في هذا القسم، تتيح لك غوغل إضافة حتى عشرة أشخاص لإبلاغهم إذا أصبح حسابك غير نشط وفقا لإعداداتك.

1- انقر على "إضافة شخص" لإضافة بريد إلكتروني واحد في كل مرة.

2- ستختار من قائمة اختيار المواد التي تريد مشاركتها مع كل شخص أضفته، مثل رزنامتك، جهات الاتصال، غوغل درايف، غوغل فوتوز (صور غوغل)، جيميل. ويساعد هذا القسم في الحفاظ على خصوصيتك حتى بعد وفاتك.

3- أدخل رقم الهاتف لكل شخص اخترته حتى تتمكن غوغل من الاتصال به إذا أصبح حسابك غير نشط. كما يمكنك إضافة رسالة شخصية لإرسالها إلى ذلك الشخص.

حدد ما إذا أردت حذف حسابك

يمكنك اختيار أن تحذف غوغل حسابك بمجرد أن يصبح غير نشط. إذا منحت أشخاصا ما إمكانية الوصول إلى حسابك، سيكون لديهم ثلاثة أشهر لتحميل المحتويات.

1- فعّل الخيار إذا أردت غوغل أن تحذف حسابك غير النشط.

2- انقر على "مراجعة الخطة".

3- بعد مراجعة ما الذي أردت حصوله لحساب غوغل الخاص بك، اختر "تأكيد الخطة".

4- في أي وقت، إذا قررت أنك لا ترغب في حذف حسابك غير النشط، يمكنك دائما اختيار "أوقف تفعيل خطتي".