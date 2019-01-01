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الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني أبو سردانة

الأحد 30 يونيو 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نعى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، عضو المجلس الوطني الشيخ محمد حسين أبو سردانة بعد حياة حافة بالعطاء في خدمة قضيته وشعبه.

وقال الزعنون في بيان النعي الذي أصدره اليوم الأحد، إن المناضل الفقيد كان من مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني" فتح"، وبرحيله فقد شعبنا مناضلا مخلصا لفلسطين، خدم أبناء شعبه في الكثير من المواقع الوطنية، من أبرزها: قاضي قضاة فلسطين، ورئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني.

وتقدم الزعنون من ذوي الفقيد ومن عائلة أبو سردانة الكرام بتعازيه الحارة لرحيل إحدى القامات الوطنية المشهود لها، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه عظيم الصبر والسلوان.

#محمد حسين أبو سردانة

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