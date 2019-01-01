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مدرب الاخضر الرفحي يراهن على دعم الجمهور لهزيمة بلاطة

الأحد 30 يونيو 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب الاخضر الرفحي يراهن على دعم الجمهور لهزيمة بلاطة


غزة / سما /

أكد إسلام أبو عريضة المدير الفني لفريق خدمات رفح، أنه درس مركز بلاطة جيدا، قبل مواجهته الأحد في ذهاب نهائي كأس فلسطين.

وقال أبو عريضة في تصريحات صحافية, إن فريقه بحاجة للدعم الجماهيري خلال المباراة, لضمان تحقيق الفوز قبل موقعة الإياب.

وأوضح أن خدمات رفح تأثر بانتهاء الموسم قبل حوالي شهرين، عكس بلاطة الذي ما زال يشارك في البطولات الرسمية.

وذكر مدرب خدمات رفح, أنه تابع تسجيلات عديدة لبلاطة في مبارياته الأخيرة التي خاضها بكأس فلسطين وأبو عمار, بهدف معرفة نقاط الضعف واستغلالها لمصلحة فريقه.

يشار إلى أن موقعة الذهاب ستجري على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, بينما تقام مباراة الإياب الأربعاء على ملعب نابلس البلدي.

#إسلام أبو عريضة #بلاطة

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