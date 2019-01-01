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لاعب "الفدائي" مطلوب في الدوري البحريني

الأحد 30 يونيو 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب "الفدائي" مطلوب في الدوري البحريني


رام الله / سما /

بات محمود عيد مهاجم منتخب فلسطين المحترف في الدوري السويدي هدفا حقيقيا لعدة أندية عربية عمانية وبحرينية وكويتية بعد أن تلقي اللاعب عرضا حقيقيا في الآونة الاخيرة من نادي النجمة البحريني بعد مفاوضات تمت بين اللاعب ووكيل اعماله من جهة ومسؤولي النجمة البحريني.

وكشفت مصادر اعلامية بحرينية أن الفلسطيني محمود عيد لاعب منتخب فلسطين والذي يلعب في الدوري السويدي مرشحا للعب بالدوري البحريني1ن حيث ينتظر ان تتضح الصورة بهذا الشأن لاسيما وان اللاعب مرتبط بعقد مع فريقه السويدي.

 ويعتبر عيد من الأسماء البارزة في الملاعب السويدية حيث لعب لفرق اتفينداربيرغر السويدي وكالمار السويدي ونيكوبينج السويدي وكان قريب منذ سنوات اللعب بالدوري المصري الا ان مغالاة اللاعب المادية ابعدته عن القاهرة.

#الفدائي #محمود عيد

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