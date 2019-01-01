آرسنال يعرض أوزيل إلى على الأندية التركية

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت عن محاولات يقوم بها نادي آرسنال لكرة القدم للتخلص من اللاعب مسعود أوزيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن آرسنال عرض لاعب الوسط الألماني على عدد من اندية الدوري التركي مقابل بعض المزايا ، في محاولة منه لإقناعهم بالتوقيع معه.

وأشارت الصحيفة أن آرسنال عرض خدمات اللاعب مسعود أوزيل على ثلاثة أندية تلعب في الدوري التركي لكرة القدم ، وهي فنربخشه وإسطنبول باشاكشهر وأيضاً جلطة سراي.

وأفادت هذه المعلومات أن آرسنال مستعد لدفع جزء من راتب اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في الموسمين الأولين في الدوري التركي ، ولكن من دون توضيح المبلغ الذي سيدفعه.

ويتقاضى مسعود أوزيل راتباً ضخماً يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع حتى عام 2021 ، فيما تسعى إدارة النادي للتخلص منه لتخصيص هذه النفقات في مكان آخر.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميرور” أن القرار جاء بناء على طلب أوناي إيمري مدرب آرسنال ، والذي حث الأدارة على التخلص من اللاعبين الذين يتقاضون أجور كبيرة دون أن يقدموا أي مردود.