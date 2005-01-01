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مالك ليفربول يكشف عن الهدف الرئيسي في الموسم المقبل

الأحد 30 يونيو 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالك ليفربول يكشف عن الهدف الرئيسي في الموسم المقبل


وكالات / سما /

كشف مالك نادي ليفربول الإنجليزي، السيد جون هنري عن الهدف الرئيسي بالنسبة للريدز في الموسم المقبل.

واستطاع الريدز تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لأول مرة منذ 2005، وكان قريباً للغاية من الظفر بالبريميرليج لأول مرة في تاريخه، ولكن فارق نقطة واحدة أهدى اللقب لمانشستر سيتي مع المدير الفني الإسباني الكفء بيب جوارديولا.

مالك نادي ملعب أنفيلد ذكر أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون هو الهدف الرئيسي لليفر في الموسم القادم، حيث صرح قائلاً “بالنسبة لي، الفوز في أوروبا أكثر من الانتصار في إنجلترا، ولكن أظن أن الجماهير حقاً تريدها”.

وأضاف “أعرف أننا سوف نركز على الفوز بالبريميرليج العام المقبل”.

وتابع “الأمر لا يتعلق بي، ولكن أخمن أننا سوف نرى المزيد من أوريجي العام القادم. أعتقد أنه يجلب شيئاً خاصاً، هو يأتي بالقوة والسرعة ويجلب التهديف”.

وأسرد “لدي شعور جيد حقاً حيال العام المقبل”، وبالنسبة لما حدث في الموسم الماضي، قال “رجالنا قدموا كل ما لديهم من اليوم الأول حتى الأخير. إنه موسم طويل، لقد لعبوا على إمكانياتهم وقدموا الكثير من الجهد”.

#ليفربول

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