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ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على المان يونايتد مقابل بوجبا

الأحد 30 يونيو 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على المان يونايتد مقابل بوجبا


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط إلى إغراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ 3 لاعبين من أجل ضم مع بول بوجبا.

وفقًا لصحيفة “التايمز” البريطانية ، ريال مدريد يمكن أن يعرض على المان يونايتد خاميس رودريجيز، جاريث بيل، وكيلور نافاس، مقابل بول بوجبا، الذي حدد النادي الإنجليزي سعره في 150 مليون يورو للأندية الراغبة في التوقيع معه.

ويبحث ريال مدريد جاهداً عن العروض لنجميه جاريث بيل، وكيلور نافاس، اللذان لم يتوصلا بأي عروض جدية لضمهما في ظل خروجهما من خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل.

ونفس الأمر ينطبق على النجم الكولومبي خاميس رودريجيز بشأن عدم رغبة زيدان بتواجده في فريقه الموسم المقبل بعدما تراجع بايرن ميونخ عن رغبته في تفعيل بند الشراء في عقد إعارته، لكن اللاعب على عكس بيل، ونافاس، يملك عروضاً مغرية على طاولته.

وإلى جانب نابولي، أتلتيكو مدريد أيضاً مهتم بالكولومبي الدولي، خصوصاً بعد مستواه المميز في كوبا أمريكا. إلا أنه وفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، خاميس يفضل الانتقال إلى النادي الإيطالي للعمل مع مدربه السابق في ريال مدريد، وبايرن ميونخ، كارلو أنشيلوتي.

ويتفاوض نابولي بالفعل مع ريال مدريد، نقطة الخلاف الرئيسية هي أن ريال مدريد بيع اللاعب بـ 40 مليون يورو ، في حين أن نابولي يريد استعارته مع خيار الشراء.

#ريال مدريد #بول بوجبا

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