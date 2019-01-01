بيرو تصنع المفاجأة وتقصي الأوروجواي من كوبا أميركا 2019

وكالات / سما /

صعد منتخب بيرو إلى نصف نهائي كوبا أميركا 2019 بفوزه على الأوروجواي بركلات الترجيح (5-4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أرينا بيرنامبوكو.

وسيتواجه منتخب بيرو ضد منتخب تشيلي في نصف النهائي، وهذه المباراة الثالثة في ربع النهائي التي انتهت بالتعادل السلبي ويتم حسمها بركلات الترجيح.

وشهد الشوط الأول تفوق للبيرو في نسبة الاستحواذ على الكرة، لكن منتخب الأوروجواي كان الطرف الأخطر والأقرب لهز شباك المرمى في عدة مناسبات، أبرزها الفرصة السهلة التي أضاعا إدينسون كافاني بحلول الدقيقة 23 عندما سدد كرة طائشة رغم أنه كان منفرداً بالمرمى.

ولم يتغير الحال كثيراً في الشوط الثاني، حيث واصل منتخب بيرو الاعتماد على تدوير الكرة في الخلف ووسط الملعب، بينما استمر منتخب الأوروجواي بالاعتماد على اللعب المباشر وشن الهجمات الخطيرة.

وسجل إدينسون كافاني هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل بحلول الدقيقة 58 بعد العودة لتقنية الفار، وتكرر الأمر ذاته مع لويس سواريز عند الدقيقة 75، واتضح أنه كان متسللاً أيضاً.​

وحاصر منتخب الأوروجواي خصمه في الربع ساعة الأخيرة على امل خطف هدف قاتل، لكن جميع محاولات باءت بالفشل في ظل صلابة منظومة بيرو الدفاعية.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض أشواط إضافية، وذلك بحسب قوانين البطولة، وأهدر لويس سواريز الركلة الأولى والتي تسببت في خسارة فريقه بعد أن سجل جميع اللاعبين ركلاتهم بنجاح.